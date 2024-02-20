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Мурашко (Камрукова) Аграфия
Мурашко (Камрукова) Аграфия
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.01.1913
Дата смерти
2000
Пол
Женский
Отец
Камруков Емельян
Мать
Камрукова (Камруков) Анна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1913
Отец:
Камруков Емельян
Мать:
Камрукова Анна
Смерть
2000
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