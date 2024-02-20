Мурашко (Камрукова) Аграфия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурашко (Камрукова) Аграфия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1913

Дата смерти

2000

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1913

Отец: Камруков Емельян

Мать: Камрукова Анна

Смерть
2000
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