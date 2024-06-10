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Задворнов Степан Никифоров

Место рождения

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Задворнов Никифор Корнилов

Мать: Задворнова Евдокия

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Задворнова Акилина Емельянова

Рождение ребёнка
1855

Сын: Задворнов Федор Степанов

Мать ребёнка: Задворнова Акилина Емельянова

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Задворнова (Задворнова) Федосья Степанова

Мать ребёнка: Задворнова Акилина Емельянова

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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