Задворнов Степан Никифоров
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Задворнов Никифор Корнилов
Мать: Задворнова Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Задворнова Акилина Емельянова
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Задворнова (Задворнова) Федосья Степанова
Мать ребёнка: Задворнова Акилина Емельянова
Смерть
Неизвестно