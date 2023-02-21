Засецкая (Грязева) Варвара Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Засецкая (Грязева) Варвара Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

27.01.1869 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Грязев Александр Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Набалова Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Засецкий Павел Алексеевич

Рождение ребёнка
1814

Сын: Засецкий Александр Павлович

Отец ребёнка: Засецкий Павел Алексеевич

Рождение ребёнка
1815

Сын: Засецкий Николай Павлович

Отец ребёнка: Засецкий Павел Алексеевич

Рождение ребёнка
26.03.1822 ст.

Сын: Засецкий Алексей Павлович

Отец ребёнка: Засецкий Павел Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Засецкий Павел Алексеевич

Смерть
27.01.1869 ст.
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