Засецкая (Грязева) Варвара Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смерти27.01.1869 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Грязев Александр Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Набалова Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Засецкий Павел Алексеевич
Рождение ребёнка
1814
Сын: Засецкий Александр Павлович
Отец ребёнка: Засецкий Павел Алексеевич
Рождение ребёнка
1815
Сын: Засецкий Николай Павлович
Отец ребёнка: Засецкий Павел Алексеевич
Рождение ребёнка
26.03.1822 ст.
Сын: Засецкий Алексей Павлович
Отец ребёнка: Засецкий Павел Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.01.1869 ст.