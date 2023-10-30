Носенко (Пелипенко) Елена Иоанновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.05.1885
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Носенко Иоанн Николаевич
Рождение ребёнка
17.06.1889
Отец ребёнка: Носенко Иоанн Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно