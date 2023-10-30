Носенко (Пелипенко) Елена Иоанновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носенко (Пелипенко) Елена Иоанновна

Место рождения

Богуславец, Черкаська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1878 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Богуславец, Черкаська область
Рождение ребёнка
13.05.1885

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Носенко Иоанн Николаевич

Богуславец, Черкаська область
Рождение ребёнка
17.06.1889

Сын: Носенко Петр Иоаннович

Отец ребёнка: Носенко Иоанн Николаевич

Богуславец, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Носенко Иоанн Николаевич

Смерть
Неизвестно
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