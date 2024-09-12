Постников Михаил Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.11.1898
Дата смерти1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Постникова Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Постникова Марфа Петровна
Рождение ребёнка
15.03.1924
Сын: Постников Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Постникова Марфа Петровна
Рождение ребёнка
06.10.1939
Сын: Постников Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Постникова Марфа Петровна
Сахновщина, Харківська область
Рождение ребёнка
05.08.1954
Сын: Постников Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Постникова Марфа Петровна
Сумы, Сумська область
Смерть
1972