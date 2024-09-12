Постников Михаил Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Постников Михаил Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1898

Дата смерти

1972

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Постникова Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Постникова Марфа Петровна

Рождение ребёнка
15.03.1924

Сын: Постников Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Постникова Марфа Петровна

Рождение ребёнка
06.10.1939

Сын: Постников Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Постникова Марфа Петровна

Сахновщина, Харківська область
Рождение ребёнка
05.08.1954

Сын: Постников Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Постникова Марфа Петровна

Сумы, Сумська область
Смерть
1972

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