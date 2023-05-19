Пушин Михайло Егоров
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пушин Егор
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.08.1841
Дочь: Евдокiя Михайлова
Мать ребёнка: Петухова Матрена Кондратьева
Рождение ребёнка
24.01.1843
Мать ребёнка: Петухова Матрена Кондратьева
Смерть
Неизвестно