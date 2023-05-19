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Пушин Михайло Егоров

Место рождения

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пушин Егор

Мать: скрыто настройками приватности

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
02.08.1841

Дочь: Евдокiя Михайлова

Мать ребёнка: Петухова Матрена Кондратьева

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
24.01.1843

Сын: Пушин Григорiй Михайлов

Мать ребёнка: Петухова Матрена Кондратьева

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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