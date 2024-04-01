Останин Тихон Тимофеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1717
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717
Отец: Останин Тимофей Крест. С. Ильина, Ильинской Вол Евдокимов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1727
Дочь: Путилова (Астанина) Акулина Тихонова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1744
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно