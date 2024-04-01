Останин Тихон Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Останин Тихон Тимофеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1717

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717

Отец: Останин Тимофей Крест. С. Ильина, Ильинской Вол Евдокимов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1727

Дочь: Путилова (Астанина) Акулина Тихонова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1744

Сын: Останин Василий Тихонов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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