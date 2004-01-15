Гавриленко (Севастьянова) Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гавриленко (Севастьянова) Марина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1959

Дата смерти

15.01.2004

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1959

Отец: Севастьянов Вадим

Мать: Севастьянова Тамара

Рождение ребёнка
28.07.1986

Сын: Гавриленко Юрий

Отец ребёнка: Гавриленко Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гавриленко Владимир

Смерть
15.01.2004
Причина смерти: Дорожное происшествие
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