Гавриленко (Севастьянова) Марина
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1959
Дата смерти15.01.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1959
Отец: Севастьянов Вадим
Мать: Севастьянова Тамара
Рождение ребёнка
28.07.1986
Сын: Гавриленко Юрий
Отец ребёнка: Гавриленко Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гавриленко Владимир
Смерть
15.01.2004
Причина смерти: Дорожное происшествие