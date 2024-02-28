Фомин Лаврентий Федоньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомин Лаврентий Федоньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фомин Федот

Мать: Фомина Из Староверов Из Маректы

Рождение ребёнка
1851

Сын: Фомин Степан Лаврентьевич

Мать ребёнка: Фомина Из Староверов из семейских

Рождение ребёнка
1860

Сын: Фомин Гаврила Лаврентьевич

Мать ребёнка: Фомина Из Староверов из семейских

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фомин Устин Лаврентьевич

Мать ребёнка: Фомина Из Староверов из семейских

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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