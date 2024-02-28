Фомин Лаврентий Федоньевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фомин Федот
Рождение ребёнка
1851
Сын: Фомин Степан Лаврентьевич
Мать ребёнка: Фомина Из Староверов из семейских
Рождение ребёнка
1860
Сын: Фомин Гаврила Лаврентьевич
Мать ребёнка: Фомина Из Староверов из семейских
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Фомина Из Староверов из семейских