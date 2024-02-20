(Фуното/Фонотова/Баркэт) Анастасия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фуното/Фонотова/Баркэт) Анастасия Петровна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

10.08.1873

Дата смерти

26.01.1874

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1873

Отец: Фуното/фонотов/баркэт Петр Васильевич

Мать: Фунотова/фонотова/ Баркэт Мария Дмитриевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
26.01.1874
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь - корь
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд.с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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