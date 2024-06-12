Слесарев Тимофей Федорович
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смерти09.01.1941
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
В документах ВОВ и пленении указана дата рождения 26.07.1921. Проверить Метрику!
Смерть
09.01.1941
Есть запись на сайте Память народа. Указана мать Елена Максимовна https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie61829785/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26static_hash... Показать все