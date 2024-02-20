Фунотова/Фонотова/ (Золото) Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фунотова/Фонотова/ (Золото) Мария Дмитриевна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: Золото ?

Мать: не указана

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
08.11.1893

Муж: Фуното/фонотов/баркэт Василий Петрович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
Неизвестно
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