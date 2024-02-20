(Чекарамит) Ефимия Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Чекарамит) Ефимия Афанасьевна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ,,Мариупольский уезд с. Новая Каракуб /Красная Поляна /а

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1803 г.р.

Мать

1810 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Чекарамит Афанасий Анастасович

Мать: Чекарамит Феодора

Россия Екатеринославская губ,,Мариупольский уезд с. Новая Каракуб /Красная Поляна /а
ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-59
Смерть
Неизвестно
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