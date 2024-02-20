(Чекарамит) Ефимия Афанасьевна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ,,Мариупольский уезд с. Новая Каракуб /Красная Поляна /а
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Чекарамит Афанасий Анастасович
Мать: Чекарамит Феодора
Россия Екатеринославская губ,,Мариупольский уезд с. Новая Каракуб /Красная Поляна /а
ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-59
Смерть
Неизвестно