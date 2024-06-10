Задворнова Акулина 1886 — найти родственников по фамилии на Familio
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Задворнова Акулина

Место рождения

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

1911 г.р.
1922 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Задворнов Калистрат Киприанов

Рождение ребёнка
1911

Сын: Задворнов Афанасий Калистатов

Отец ребёнка: Задворнов Калистрат Киприанов

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Задворнова (Задворнова) Ульяна Калистратова

Отец ребёнка: Задворнов Калистрат Киприанов

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Задворнов Калистрат Киприанов

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Задворнов Калистрат Киприанов

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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