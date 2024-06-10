Задворнова Акулина
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1911
Сын: Задворнов Афанасий Калистатов
Отец ребёнка: Задворнов Калистрат Киприанов
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Задворнова (Задворнова) Ульяна Калистратова
Отец ребёнка: Задворнов Калистрат Киприанов
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Задворнов Калистрат Киприанов
Рождение ребёнка
1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Задворнов Калистрат Киприанов
Смерть
Неизвестно