Инфантьева Гликерия Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Инфантьева Анастасия Яковлева
Отец ребёнка: Инфантьев Яков Матвеев
Рождение ребёнка
1801
Отец ребёнка: Инфантьев Яков Матвеев
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Инфантьев Яков Матвеев
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Инфантьева Пелагея Яковлева
Отец ребёнка: Инфантьев Яков Матвеев
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Инфантьева Татьяна Яковлева
Отец ребёнка: Инфантьев Яков Матвеев
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Инфантьева Степанида Яковлева
Отец ребёнка: Инфантьев Яков Матвеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно