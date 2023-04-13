Инфантьева Гликерия Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Инфантьева Гликерия Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Инфантьева Анастасия Яковлева

Отец ребёнка: Инфантьев Яков Матвеев

Введенское, Мишкинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Инфантьев Яков Яковлев

Отец ребёнка: Инфантьев Яков Матвеев

Введенское, Мишкинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Инфантьев Пётр Яковлев

Отец ребёнка: Инфантьев Яков Матвеев

Введенское, Мишкинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Инфантьева Пелагея Яковлева

Отец ребёнка: Инфантьев Яков Матвеев

Введенское, Мишкинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Инфантьева Татьяна Яковлева

Отец ребёнка: Инфантьев Яков Матвеев

Введенское, Мишкинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Инфантьева Степанида Яковлева

Отец ребёнка: Инфантьев Яков Матвеев

Введенское, Мишкинский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Инфантьев Яков Матвеев

Смерть
Неизвестно
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