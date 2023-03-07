Романов Алексей Романович
Место рождения
Дата рождения10.03.1851
Дата смерти03.01.1903
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1851
Бракосочетание
20.?.1869
Рождение ребёнка
18.06.1871
Мать ребёнка: Романова Пелагея Кононовна
Деревня Дуровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.12.1873
Дочь: Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Романова Пелагея Кононовна
Рождение ребёнка
01.12.1873
Сын: Романов Спиридон Алексеевич
Мать ребёнка: Романова Пелагея Кононовна
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Егорова Марина Алексеевна
Мать ребёнка: Романова Пелагея Кононовна
Рождение ребёнка
14.07.1878
Дочь: Марина Алексеевна
Мать ребёнка: Романова Пелагея Кононовна
Рождение ребёнка
20.09.1880
Сын: Романов (безруков) Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Романова Пелагея Кононовна
Рождение ребёнка
02.01.1884
Дочь: Сорокина Ефросинья (Феона) Алексеевна
Мать ребёнка: Романова Пелагея Кононовна
Рождение ребёнка
13.10.1886
Сын: Романов (безруков) Артемий Алексеевич
Мать ребёнка: Романова Пелагея Кононовна
Рождение ребёнка
18.11.1889
Дочь: Степанида Алексеевна
Мать ребёнка: Романова Пелагея Кононовна
Рождение ребёнка
12.07.1891
Сын: Романов Емельян Алексеевич
Мать ребёнка: Романова Пелагея Кононовна
Смерть
03.01.1903
Деревня Дуровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния