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Романов Алексей Романович

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

10.03.1851

Дата смерти

03.01.1903

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1851

Отец: Романов Роман Илларионович

Мать: Романова Евдокия Герасимовна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
20.?.1869

Жена: Романова Пелагея Кононовна

Рождение ребёнка
18.06.1871

Сын: Романов Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Романова Пелагея Кононовна

Деревня Дуровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.12.1873

Дочь: Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Романова Пелагея Кононовна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.12.1873

Сын: Романов Спиридон Алексеевич

Мать ребёнка: Романова Пелагея Кононовна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Егорова Марина Алексеевна

Мать ребёнка: Романова Пелагея Кононовна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
14.07.1878

Дочь: Марина Алексеевна

Мать ребёнка: Романова Пелагея Кононовна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
20.09.1880

Сын: Романов (безруков) Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Романова Пелагея Кононовна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
02.01.1884

Дочь: Сорокина Ефросинья (Феона) Алексеевна

Мать ребёнка: Романова Пелагея Кононовна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
13.10.1886

Сын: Романов (безруков) Артемий Алексеевич

Мать ребёнка: Романова Пелагея Кононовна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
18.11.1889

Дочь: Степанида Алексеевна

Мать ребёнка: Романова Пелагея Кононовна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
12.07.1891

Сын: Романов Емельян Алексеевич

Мать ребёнка: Романова Пелагея Кононовна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
03.01.1903
Деревня Дуровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
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