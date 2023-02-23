Оглоблина Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оглоблина Анастасия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.07.1907

Дочь: Мария Константиновна

Отец ребёнка: Оглоблин Константин Илларионович

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оглоблин Константин Илларионович

Смерть
Неизвестно
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