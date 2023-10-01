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Колчина Анна Павловна
Колчина Анна Павловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1862
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Колчин Павел Устинович
1836 г.р.
Мать
Колчина А
Около 1840 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец:
Колчин Павел Устинович
Мать:
Колчина А
Смерть
Неизвестно
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