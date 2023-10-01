Колчина Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колчина Анна Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1836 г.р.

Мать

Около 1840 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Колчин Павел Устинович

Мать: Колчина А

Смерть
Неизвестно
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