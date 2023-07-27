Чащина (Куликова) Васса Варнавина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чащина (Куликова) Васса Варнавина

Место рождения

д. Куликова Яланского прихода

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: Куликов Варнава

Мать: не указана

д. Куликова Яланского прихода
Бракосочетание
12.01.1817

Муж: Чащин Иван Васильев

Рождение ребёнка
19.03.1818

Сын: Чащин Савва Иванов

Отец ребёнка: Чащин Иван Васильев

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.02.1820

Сын: Чащин Лука Иванович

Отец ребёнка: Чащин Иван Васильев

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.03.1822

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Чащин Иван Васильев

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.10.1823

Сын: Чащин Лука Иванов

Отец ребёнка: Чащин Иван Васильев

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно