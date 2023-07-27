Чащина (Куликова) Васса Варнавина
Место рожденияд. Куликова Яланского прихода
Дата рожденияОколо 1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1797
Отец: Куликов Варнава
Мать: не указана
д. Куликова Яланского прихода
Бракосочетание
12.01.1817
Муж: Чащин Иван Васильев
Рождение ребёнка
19.03.1818
Сын: Чащин Савва Иванов
Отец ребёнка: Чащин Иван Васильев
Рождение ребёнка
07.02.1820
Сын: Чащин Лука Иванович
Отец ребёнка: Чащин Иван Васильев
Рождение ребёнка
02.03.1822
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Чащин Иван Васильев
Рождение ребёнка
18.10.1823
Сын: Чащин Лука Иванов
Отец ребёнка: Чащин Иван Васильев
Смерть
Неизвестно