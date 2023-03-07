Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1796 г.р.

Дети

Около 1817 г.р.
Около 1825 г.р.
Около 1826 г.р.
1834 г.р.

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Егор Захаров

Отец ребёнка: Захар Степанов

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Петр Захаров

Отец ребёнка: Захар Степанов

Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Мария (Анна?) Захарова

Отец ребёнка: Захар Степанов

Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.01.1834 ст.

Дочь: Анна Захарова

Отец ребёнка: Захар Степанов

Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захар Степанов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1834
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