Верещагина Матрена Кузнецова
Место рожденияДеревня Зыково , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Зыково , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
27.10.1895
Рождение ребёнка
04.10.1896
Дочь: Пелагея Семеновна
Отец ребёнка: Верещагин Семен Иванович
Рождение ребёнка
06.01.1899
Дочь: Татьяна Семеновна
Отец ребёнка: Верещагин Семен Иванович
Рождение ребёнка
22.09.1900
Сын: Верещагин Вов Сергей Семенович
Отец ребёнка: Верещагин Семен Иванович
Рождение ребёнка
10.04.1903
Дочь: Агафья Семеновна
Отец ребёнка: Верещагин Семен Иванович
Смерть
Неизвестно