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Верещагина Матрена Кузнецова

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Место рождения

Деревня Зыково , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Зыково , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
27.10.1895

Муж: Верещагин Семен Иванович

Рождение ребёнка
04.10.1896

Дочь: Пелагея Семеновна

Отец ребёнка: Верещагин Семен Иванович

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
06.01.1899

Дочь: Татьяна Семеновна

Отец ребёнка: Верещагин Семен Иванович

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
22.09.1900

Сын: Верещагин Вов Сергей Семенович

Отец ребёнка: Верещагин Семен Иванович

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
10.04.1903

Дочь: Агафья Семеновна

Отец ребёнка: Верещагин Семен Иванович

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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