Юлдашева Люция Гафиятовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юлдашева Люция Гафиятовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.1942

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1942

Отец: Кадыров Гафият Гатиятович

Мать: Кадырова Канифа Абиловна

Рождение ребёнка
16.05.1961

Дочь: Шахова Майсара Заквановна

Отец ребёнка: Юлдашев Закуван Рахимович

Рождение ребёнка
04.08.1964

Дочь: Сайфулина Салия Заквановна

Отец ребёнка: Юлдашев Закуван Рахимович

Рождение ребёнка
14.05.1967

Сын: Юлдашев Радик Закванович

Отец ребёнка: Юлдашев Закуван Рахимович

Рождение ребёнка
09.07.1969

Дочь: Хужина Лариса Заквановна

Отец ребёнка: Юлдашев Закуван Рахимович

Рождение ребёнка
25.12.1971

Дочь: Юлдашева Лена Заквановна

Отец ребёнка: Юлдашев Закуван Рахимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юлдашев Закуван Рахимович

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