Юлдашева Люция Гафиятовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.01.1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1942
Рождение ребёнка
16.05.1961
Дочь: Шахова Майсара Заквановна
Отец ребёнка: Юлдашев Закуван Рахимович
Рождение ребёнка
04.08.1964
Дочь: Сайфулина Салия Заквановна
Отец ребёнка: Юлдашев Закуван Рахимович
Рождение ребёнка
14.05.1967
Отец ребёнка: Юлдашев Закуван Рахимович
Рождение ребёнка
09.07.1969
Дочь: Хужина Лариса Заквановна
Отец ребёнка: Юлдашев Закуван Рахимович
Рождение ребёнка
25.12.1971
Дочь: Юлдашева Лена Заквановна
Отец ребёнка: Юлдашев Закуван Рахимович
Бракосочетание
Неизвестно