(Цыбина) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Цыбина) Наталья

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Место рождения

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1761

Пол

Женский

Отец

1730 г.р.

Мать

1724 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Цыбинъ Кузьма

Мать: Цыбина Прасковья Михайлова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
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