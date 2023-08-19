Панютина (Хрипина) Евфросинья Косьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панютина (Хрипина) Евфросинья Косьмина

Место рождения

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

08.02.1903 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1872 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
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Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
07.02.1892

Муж: Панютин Василий Матвеевич

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Поручители: Артемий Михайлов Панютин и унтер-офицер Егор Прокопьев Алейников, солждат Ефим Михайлов Хрипин и крестьянин Иван Николаев Аушев
Смерть
08.02.1903 ст.
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
30 лет, "от воспаления легких"