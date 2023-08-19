Панютина (Хрипина) Евфросинья Косьмина
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смерти08.02.1903 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1892
Поручители: Артемий Михайлов Панютин и унтер-офицер Егор Прокопьев Алейников, солждат Ефим Михайлов Хрипин и крестьянин Иван Николаев Аушев
Смерть
08.02.1903 ст.
30 лет, "от воспаления легких"