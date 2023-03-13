Мясоедова Софья Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМясоедова Софья Максимова

Мясоедова Софья Максимова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Солодилова Катерина

Отец ребёнка: Мясоедовъ Семенъ

Рождение ребёнка
1757

Сын: Мясоедовъ Аника (анисимъ)

Отец ребёнка: Мясоедовъ Семенъ

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Мясоедовъ Семенъ

Рождение ребёнка
1768

Сын: Мясоедовъ Гаврила

Отец ребёнка: Мясоедовъ Семенъ

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мясоедовъ Семенъ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close