Мясоедова Софья Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Солодилова Катерина
Отец ребёнка: Мясоедовъ Семенъ
Рождение ребёнка
1757
Сын: Мясоедовъ Аника (анисимъ)
Отец ребёнка: Мясоедовъ Семенъ
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Мясоедовъ Семенъ
Рождение ребёнка
1768
Сын: Мясоедовъ Гаврила
Отец ребёнка: Мясоедовъ Семенъ
Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мясоедовъ Семенъ