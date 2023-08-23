Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Таратун Филипп Борисович
Таратун Филипп Борисович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1973
Пол
Мужской
Отец
Таратун Борис Андреевич
1940 г.р.
Мать
Захарова Наталья Альбертовна
Дети
Не указаны
Добавил:
СБ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1973
Отец:
Таратун Борис Андреевич
Мать:
Захарова Наталья Альбертовна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь