Ишков Андрей Семенов
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Ишков Семен
Мать: не указана
Бракосочетание
26.10.1892
Жена: Ишкова Варвара Федорова
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
19.11.1893
Дочь: Екатерина Андреева
Мать ребёнка: Ишкова Варвара Федорова
Рождение ребёнка
25.06.1896
Дочь: Агрипина Андреева
Мать ребёнка: Ишкова Варвара Федорова
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Гликерия Андреева
Мать ребёнка: Ишкова Варвара Федорова
Рождение ребёнка
27.10.1898
Сын: Ишков Нестор Андреев
Мать ребёнка: Ишкова Варвара Федорова
Рождение ребёнка
03.12.1901
Дочь: Варвара Андреева
Мать ребёнка: Ишкова Варвара Федорова
Рождение ребёнка
02.10.1904
Мать ребёнка: Ишкова Варвара Федорова
Рождение ребёнка
16.08.1912
Сын: Ишков Иван Андреев
Мать ребёнка: Ишкова Варвара Федорова
Смерть
Неизвестно