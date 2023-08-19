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Ишков Андрей Семенов

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Ишков Семен

Мать: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
26.10.1892

Жена: Ишкова Варвара Федорова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
19.11.1893

Дочь: Екатерина Андреева

Мать ребёнка: Ишкова Варвара Федорова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
25.06.1896

Дочь: Агрипина Андреева

Мать ребёнка: Ишкова Варвара Федорова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Гликерия Андреева

Мать ребёнка: Ишкова Варвара Федорова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
27.10.1898

Сын: Ишков Нестор Андреев

Мать ребёнка: Ишкова Варвара Федорова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
03.12.1901

Дочь: Варвара Андреева

Мать ребёнка: Ишкова Варвара Федорова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
02.10.1904

Сын: Ишков Алексей Андреев

Мать ребёнка: Ишкова Варвара Федорова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
16.08.1912

Сын: Ишков Иван Андреев

Мать ребёнка: Ишкова Варвара Федорова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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