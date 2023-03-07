Каргина Дарья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.?.1878
Рождение ребёнка
19.12.1878
Сын: Каргин - Петров (унтер-Офицер) Степан (Ефим) Кузьмич
Отец ребёнка: Каргин Кузьма Андреевич
Рождение ребёнка
01.04.1880
Отец ребёнка: Каргин Кузьма Андреевич
Рождение ребёнка
21.06.1881
Дочь: Февронья Кузьминична
Отец ребёнка: Каргин Кузьма Андреевич
Рождение ребёнка
09.09.1882
Дочь: Анна Кузьминична
Отец ребёнка: Каргин Кузьма Андреевич
Рождение ребёнка
11.01.1885
Сын: Каргин (петров) Афанасий Кузьмич
Отец ребёнка: Каргин Кузьма Андреевич
Смерть
Неизвестно