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Каргина Дарья Ивановна

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Место рождения

Соловчиха, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Соловчиха, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
12.?.1878

Муж: Каргин Кузьма Андреевич

Рождение ребёнка
19.12.1878

Сын: Каргин - Петров (унтер-Офицер) Степан (Ефим) Кузьмич

Отец ребёнка: Каргин Кузьма Андреевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.04.1880

Сын: Каргин Ф..... Кузьмич

Отец ребёнка: Каргин Кузьма Андреевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.06.1881

Дочь: Февронья Кузьминична

Отец ребёнка: Каргин Кузьма Андреевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.09.1882

Дочь: Анна Кузьминична

Отец ребёнка: Каргин Кузьма Андреевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.01.1885

Сын: Каргин (петров) Афанасий Кузьмич

Отец ребёнка: Каргин Кузьма Андреевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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