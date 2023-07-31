Ирина Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1809 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Матрена Федоровна

Отец ребёнка: Фёдор Андреевич

Рождение ребёнка
05.04.1844

Сын: Терентий Федорович

Отец ребёнка: Фёдор Андреевич

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Ульяна Федоровна

Отец ребёнка: Фёдор Андреевич

Рождение ребёнка
28.05.1852

Сын: Федос Федорович

Отец ребёнка: Фёдор Андреевич

Рождение ребёнка
1855

Сын: Илья Федорович

Отец ребёнка: Фёдор Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдор Андреевич

Смерть
Неизвестно