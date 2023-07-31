Ирина Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Матрена Федоровна
Отец ребёнка: Фёдор Андреевич
Рождение ребёнка
05.04.1844
Сын: Терентий Федорович
Отец ребёнка: Фёдор Андреевич
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Ульяна Федоровна
Отец ребёнка: Фёдор Андреевич
Рождение ребёнка
28.05.1852
Сын: Федос Федорович
Отец ребёнка: Фёдор Андреевич
Рождение ребёнка
1855
Сын: Илья Федорович
Отец ребёнка: Фёдор Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фёдор Андреевич
Смерть
Неизвестно