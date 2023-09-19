Пешнютин Иван Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пешнютин Иван Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.?.1923

Дата смерти

06.?.1977

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1922 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.?.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.02.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пешнютина Анна Порфирьевна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пешнютина Анна Порфирьевна

Смерть
06.?.1977
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Похороны
Неизвестно
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
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