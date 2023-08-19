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Сутягин - Ергин Иосиф Иванов

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Место рождения

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

02.04.1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1803

Отец: Ергин - Сутягин Иван Васильев

Мать: Сутягина - Ергина Фекла Иванова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
02.02.1831

Жена: Сутягина - Ергина Дарья Федорова

Рождение ребёнка
01.11.1831

Дочь: Матрона Иосифова

Мать ребёнка: Сутягина - Ергина Дарья Федорова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.01.1834

Сын: Сутягин - Ергин Ермилл Иосифов

Мать ребёнка: Сутягина - Ергина Дарья Федорова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.06.1840

Сын: Сутягин - Ергин Петр Иосифов

Мать ребёнка: Сутягина - Ергина Дарья Федорова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.01.1844

Дочь: Анисья Иосифова

Мать ребёнка: Сутягина - Ергина Дарья Федорова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно