Сутягин - Ергин Иосиф Иванов
Место рождения
Дата рождения02.04.1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1803
Бракосочетание
02.02.1831
Рождение ребёнка
01.11.1831
Дочь: Матрона Иосифова
Мать ребёнка: Сутягина - Ергина Дарья Федорова
Рождение ребёнка
14.01.1834
Сын: Сутягин - Ергин Ермилл Иосифов
Мать ребёнка: Сутягина - Ергина Дарья Федорова
Рождение ребёнка
11.06.1840
Сын: Сутягин - Ергин Петр Иосифов
Мать ребёнка: Сутягина - Ергина Дарья Федорова
Рождение ребёнка
03.01.1844
Дочь: Анисья Иосифова
Мать ребёнка: Сутягина - Ергина Дарья Федорова
Смерть
Неизвестно