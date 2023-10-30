Володченко Степанида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Васильченко Иван
Мать: Васильченко Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Володченко Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Володченко Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шевцова Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Володченко Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Володченко Пётр Тимофеевич
Отец ребёнка: Володченко Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Володченко Андрей Тимофеевич
Отец ребёнка: Володченко Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пономаренко Полина Тимофеевна
Отец ребёнка: Володченко Тимофей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Володченко Тимофей