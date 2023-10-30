Володченко Степанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Володченко Степанида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Васильченко Иван

Мать: Васильченко Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Володченко Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Володченко Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шевцова Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Володченко Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Володченко Пётр Тимофеевич

Отец ребёнка: Володченко Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Володченко Андрей Тимофеевич

Отец ребёнка: Володченко Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пономаренко Полина Тимофеевна

Отец ребёнка: Володченко Тимофей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Володченко Тимофей

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