Инфантьев Анемподист Афонасьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Дочь: Мутина Мария Анемподистова
Мать ребёнка: Инфантьева Ольга Романова
Сын: Инфантьев Дмитрий Анемподистов
Мать ребёнка: Инфантьева Ольга Романова
Дочь: Инфантьева Прасковья Анемподистова
Мать ребёнка: Инфантьева Ольга Романова
Дочь: Инфантьева Мария Анемподистова
Мать ребёнка: Инфантьева Ольга Романова
Дочь: Бердяева Дарья Анемподистова
Мать ребёнка: Инфантьева Ольга Романова
Дочь: Инфантьева Анна Анеподистова
Мать ребёнка: Инфантьева Ольга Романова
Дочь: Инфантьева Татьяна Анемподистова
Мать ребёнка: Инфантьева Ольга Романова
Сын: Инфантьев Лев Анемподистов
Мать ребёнка: Инфантьева Ольга Романова
Дочь: Инфантьева Олимпиада Анемподистова
Мать ребёнка: Инфантьева Ольга Романова
Дочь: Инфантьева Анна Анемподистова
Мать ребёнка: Инфантьева Ольга Романова
Дочь: Бирюкова Калерия Анемподистова
Мать ребёнка: Инфантьева Ольга Романова
Дочь: Холмогорцева Елизавета Анемподистова
Мать ребёнка: Инфантьева Ольга Романова
Сын: Инфантьев Иван Анемподистов
Мать ребёнка: Инфантьева Ольга Романова
Сын: Инфантьев Александр Анемподистов
Мать ребёнка: Инфантьева Ольга Романова