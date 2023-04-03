Инфантьев Анемподист Афонасьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Инфантьев Анемподист Афонасьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Инфантьев Афонасий Иванов

Мать: Инфантьева Прасковья Иванова

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Мутина Мария Анемподистова

Мать ребёнка: Инфантьева Ольга Романова

Кислянское, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Инфантьев Дмитрий Анемподистов

Мать ребёнка: Инфантьева Ольга Романова

Кислянское, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
29.10.1809

Дочь: Инфантьева Прасковья Анемподистова

Мать ребёнка: Инфантьева Ольга Романова

Кислянское, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Инфантьева Мария Анемподистова

Мать ребёнка: Инфантьева Ольга Романова

Кислянское, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Бердяева Дарья Анемподистова

Мать ребёнка: Инфантьева Ольга Романова

Рождение ребёнка
16.08.1813

Дочь: Инфантьева Анна Анеподистова

Мать ребёнка: Инфантьева Ольга Романова

Кислянское, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
12.01.1815

Дочь: Инфантьева Татьяна Анемподистова

Мать ребёнка: Инфантьева Ольга Романова

Кислянское, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
20.02.1816

Сын: Инфантьев Лев Анемподистов

Мать ребёнка: Инфантьева Ольга Романова

Кислянское, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
25.07.1818

Дочь: Инфантьева Олимпиада Анемподистова

Мать ребёнка: Инфантьева Ольга Романова

Кислянское, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
09.12.1819

Дочь: Инфантьева Анна Анемподистова

Мать ребёнка: Инфантьева Ольга Романова

Кислянское, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
03.06.1821

Дочь: Бирюкова Калерия Анемподистова

Мать ребёнка: Инфантьева Ольга Романова

Кислянское, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
07.09.1822

Дочь: Холмогорцева Елизавета Анемподистова

Мать ребёнка: Инфантьева Ольга Романова

Кислянское, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
29.03.1824

Сын: Инфантьев Иван Анемподистов

Мать ребёнка: Инфантьева Ольга Романова

Кислянское, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
30.06.1826

Сын: Инфантьев Александр Анемподистов

Мать ребёнка: Инфантьева Ольга Романова

Кислянское, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Инфантьева Ольга Романова

Смерть
Неизвестно
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