Любецкий Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любецкий Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Любецкий Александр Васильевич

Мать ребёнка: Любецкая (Орлова) Мария Ермолаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Любецкая) Тамара Васильевна

Мать ребёнка: Любецкая (Орлова) Мария Ермолаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Любецкий Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Любецкая (Орлова) Мария Ермолаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Любецкая (Орлова) Мария Ермолаевна

Смерть
Неизвестно

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