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Федорченко Тимофей Иванович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Федорченко Иван Антонович

Мать: Федорченко Феодосия Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1815

Сын: Федорченко Антон Тимофеевич

Мать ребёнка: Федорченко 1-Й Брак

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1820

Сын: Федорченко Андрей Тимофеевич

Мать ребёнка: Федорченко 1-Й Брак

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федорченко Екатерина Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федорченко 1-Й Брак

Смерть
Неизвестно
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