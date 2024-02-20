Федорченко Тимофей Иванович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1815
Сын: Федорченко Антон Тимофеевич
Мать ребёнка: Федорченко 1-Й Брак
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1820
Сын: Федорченко Андрей Тимофеевич
Мать ребёнка: Федорченко 1-Й Брак
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федорченко 1-Й Брак
Смерть
Неизвестно