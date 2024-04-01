Шестернина (Курнявко) Агафья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестернина (Курнявко) Агафья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Курнявко Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.11.1901

Дочь: Матрона Федоровна

Отец ребёнка: Шестернин Федор Филиппов

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Марфа Федоровна

Отец ребёнка: Шестернин Федор Филиппов

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Ольга Федоровна

Отец ребёнка: Шестернин Федор Филиппов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестернин Иван Федорович

Отец ребёнка: Шестернин Федор Филиппов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестернин Федор Филиппов

Смерть
Неизвестно
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