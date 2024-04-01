Шестернина (Курнявко) Агафья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Курнявко Михаил
Рождение ребёнка
06.11.1901
Дочь: Матрона Федоровна
Отец ребёнка: Шестернин Федор Филиппов
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Марфа Федоровна
Отец ребёнка: Шестернин Федор Филиппов
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Ольга Федоровна
Отец ребёнка: Шестернин Федор Филиппов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шестернин Федор Филиппов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно