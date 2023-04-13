Iустинiя Василiева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Iустинiя Василiева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1858 г.р.

Дети

1885 г.р.
1889 г.р.
1891 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1903 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.01.1879

Муж: Нелюбин Иван Афанасiев

Рождение ребёнка
1885

Сын: Нелюбин Иван Иванов

Отец ребёнка: Нелюбин Иван Афанасiев

Над речкой Пыжьей, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1889

Сын: Нелюбин Григорiй Иванов

Отец ребёнка: Нелюбин Иван Афанасiев

Над речкой Пыжьей, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Александра Иванова

Отец ребёнка: Нелюбин Иван Афанасiев

Над речкой Пыжьей, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1893

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нелюбин Иван Афанасiев

Рождение ребёнка
1898

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нелюбин Иван Афанасiев

Над речкой Пыжьей, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
23.06.1903

Сын: Нелюбин Петр Иванов

Отец ребёнка: Нелюбин Иван Афанасiев

Над речкой Пыжьей, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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