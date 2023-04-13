Iустинiя Василiева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1879
Рождение ребёнка
1885
Сын: Нелюбин Иван Иванов
Отец ребёнка: Нелюбин Иван Афанасiев
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Нелюбин Иван Афанасiев
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Александра Иванова
Отец ребёнка: Нелюбин Иван Афанасiев
Рождение ребёнка
1893
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нелюбин Иван Афанасiев
Рождение ребёнка
1898
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нелюбин Иван Афанасiев
Рождение ребёнка
23.06.1903
Сын: Нелюбин Петр Иванов
Отец ребёнка: Нелюбин Иван Афанасiев
Смерть
Неизвестно