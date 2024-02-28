Еремин Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения28.01.1896
Дата смертиПосле 16.02.1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1896
Отец: Еремин Иван Сергеевич
Крещение
30.01.1896
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
18.11.1917
Рождение ребёнка
29.08.1918
Сын: Еремин Александр Васильевич
Мать ребёнка: Еремина Александра Павловна
Рождение ребёнка
Около 1919
Дочь: Антонина Васильевна
Мать ребёнка: Еремина Александра Павловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 16.02.1920