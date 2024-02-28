Еремин Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕремин Василий Иванович

Еремин Василий Иванович

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

28.01.1896

Дата смерти

После 16.02.1920

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1896

Отец: Еремин Иван Сергеевич

Мать: Еремина Матрёна Дмитриевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
30.01.1896
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
18.11.1917

Жена: Еремина Александра Павловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.08.1918

Сын: Еремин Александр Васильевич

Мать ребёнка: Еремина Александра Павловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1919

Дочь: Антонина Васильевна

Мать ребёнка: Еремина Александра Павловна

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 16.02.1920
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close