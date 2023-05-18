(Графиня Клюпфель) Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Графиня Клюпфель) Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Княгиня Долгорукова ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

Отец ребёнка: Князь Голицын АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Олсуфьева ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Отец ребёнка: Князь Голицын АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Рождение ребёнка
1768

Сын: Делицын АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Отец ребёнка: Князь Голицын АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Князь Голицын АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Смерть
Неизвестно
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