(Графиня Клюпфель) Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Княгиня Долгорукова ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Отец ребёнка: Князь Голицын АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Олсуфьева ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Отец ребёнка: Князь Голицын АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
Рождение ребёнка
1768
Сын: Делицын АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Отец ребёнка: Князь Голицын АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно