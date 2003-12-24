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Алексеева Анастасия Владимировна
Алексеева Анастасия Владимировна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.12.2003
Пол
Женский
Отец
Алексеев Владимир Геннадьевич
1973 г.р.
Мать
Алексеева (Штефан) Татьяна Викторовна
1972 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТА
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.2003
Отец:
Алексеев Владимир Геннадьевич
Мать:
Алексеева Татьяна Викторовна
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