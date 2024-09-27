Шурупова Марфа Епифановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1777
Сын: Шурупов Абрам Феоктистович
Отец ребёнка: Шурупов Феоктист Иванович
Рождение ребёнка
1782
Дочь: (Шурупова) Васса Феоктистовна
Отец ребёнка: Шурупов Феоктист Иванович
Рождение ребёнка
26.11.1788
Сын: Шурупов Савелий Феоктистович
Отец ребёнка: Шурупов Феоктист Иванович
Рождение ребёнка
?.05.1791
Сын: Шурупов Дмитрий Феоктистович
Отец ребёнка: Шурупов Феоктист Иванович
Рождение ребёнка
1795
Сын: Шурупов Максим Феоктистович
Отец ребёнка: Шурупов Феоктист Иванович
Смерть
Неизвестно