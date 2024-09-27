Шурупова Марфа Епифановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шурупова Марфа Епифановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шурупов Феоктист Иванович

Рождение ребёнка
1777

Сын: Шурупов Абрам Феоктистович

Отец ребёнка: Шурупов Феоктист Иванович

Рождение ребёнка
1782

Дочь: (Шурупова) Васса Феоктистовна

Отец ребёнка: Шурупов Феоктист Иванович

Рождение ребёнка
26.11.1788

Сын: Шурупов Савелий Феоктистович

Отец ребёнка: Шурупов Феоктист Иванович

Рождение ребёнка
?.05.1791

Сын: Шурупов Дмитрий Феоктистович

Отец ребёнка: Шурупов Феоктист Иванович

Рождение ребёнка
1795

Сын: Шурупов Максим Феоктистович

Отец ребёнка: Шурупов Феоктист Иванович

Смерть
Неизвестно

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