Скляр (Зыкова) Любовь Кирилловна
Место рожденияРоссия , г. Благовещенск
Дата рождения21.09.1921
Дата смерти04.09.1985
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1921
Россия , г. Благовещенск
Рождение ребёнка
02.05.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Скляр Александр Степанович
Бракосочетание
26.05.1951
Рождение ребёнка
12.07.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Скляр Александр Степанович
Смерть
04.09.1985
Причина смерти: Сердечная недостаточность
Похороны
Неизвестно
Похороны
Неизвестно