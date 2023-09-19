Скляр (Зыкова) Любовь Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скляр (Зыкова) Любовь Кирилловна

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Место рождения

Россия , г. Благовещенск

Дата рождения

21.09.1921

Дата смерти

04.09.1985

Пол

Женский

Отец

1877 г.р.

Мать

1878 г.р.

Муж

1913 г.р.

Дети

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ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1921

Отец: Зыков Кирилл Игнатьевич (третий муж Феклы)

Мать: Соловьева-Селина- Зыкова Фёкла Антоновна

Россия , г. Благовещенск
Рождение ребёнка
02.05.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скляр Александр Степанович

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Бракосочетание
26.05.1951

Муж: Скляр Александр Степанович

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
12.07.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скляр Александр Степанович

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Смерть
04.09.1985
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Причина смерти: Сердечная недостаточность
Похороны
Неизвестно
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Похороны
Неизвестно
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
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