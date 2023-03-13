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Афимья
Афимья
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1840
Пол
Женский
Отец
Никоноръ Кирилловъ
1800 г.р.
Мать
Прасковья (Тиханова)
1813 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец:
Никоноръ Кирилловъ
Мать:
Прасковья (Тиханова)
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