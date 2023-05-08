Овсянкина Агафия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1818
Дочь: Овсянкина Анна Илларионовна
Отец ребёнка: Овсянкин Илларион Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1819
Сын: Овсянкин Яков Илларионович
Отец ребёнка: Овсянкин Илларион Михайлович
Рождение ребёнка
09.02.1824
Сын: Овсянкин Федор Илларионович
Отец ребёнка: Овсянкин Илларион Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Овсянкин Ефрем Илларионович
Отец ребёнка: Овсянкин Илларион Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Овсянкин Макар Илларионович
Отец ребёнка: Овсянкин Илларион Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Овсянкин Николай Илларионович
Отец ребёнка: Овсянкин Илларион Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Ромашкина Мавра Илларионовна
Отец ребёнка: Овсянкин Илларион Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно