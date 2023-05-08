Овсянкина Агафия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овсянкина Агафия Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1818

Дочь: Овсянкина Анна Илларионовна

Отец ребёнка: Овсянкин Илларион Михайлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Овсянкин Яков Илларионович

Отец ребёнка: Овсянкин Илларион Михайлович

Рождение ребёнка
09.02.1824

Сын: Овсянкин Федор Илларионович

Отец ребёнка: Овсянкин Илларион Михайлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Овсянкин Ефрем Илларионович

Отец ребёнка: Овсянкин Илларион Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Овсянкин Макар Илларионович

Отец ребёнка: Овсянкин Илларион Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Овсянкин Николай Илларионович

Отец ребёнка: Овсянкин Илларион Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Ромашкина Мавра Илларионовна

Отец ребёнка: Овсянкин Илларион Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овсянкин Илларион Михайлович

Смерть
Неизвестно
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