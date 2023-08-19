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Романов Афанасий Романович

Место рождения

Ивонино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1839

Дата смерти

08.12.1881

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839

Отец: Хлобыстин Роман Григорьевич

Мать: Хлобыстина Анна Ивановна

Ивонино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.06.1877

Сын: Романов Пётр Афанасьевич

Мать ребёнка: Романова Акиллина

Ивонино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Д. Ивонина гос имущ крестьянин Афанасий Романов и Законная жена его Акилина Васильевна оба православного вероисповедания. 7 июля 1877 г (крестили 8 июля) сын Пётр. Воспреемник той же деревни крестьяни... Показать все
Рождение ребёнка
01.10.1881

Сын: Романов Иван

Мать ребёнка: Романова Акиллина

Ивонино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Акиллина

Смерть
08.12.1881
Ивонино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Причина смерти: удушье