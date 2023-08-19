Романов Афанасий Романович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1839
Дата смерти08.12.1881
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839
Рождение ребёнка
07.06.1877
Мать ребёнка: Романова Акиллина
Д. Ивонина гос имущ крестьянин Афанасий Романов и Законная жена его Акилина Васильевна оба православного вероисповедания. 7 июля 1877 г (крестили 8 июля) сын Пётр. Воспреемник той же деревни крестьяни... Показать все
Рождение ребёнка
01.10.1881
Сын: Романов Иван
Мать ребёнка: Романова Акиллина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Романова Акиллина
Смерть
08.12.1881
Причина смерти: удушье