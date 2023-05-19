Иутина (Безносова) Домна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИутина (Безносова) Домна Иванова

Иутина (Безносова) Домна Иванова

Место рождения

Ильин, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1834 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Ильин, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
20.01.1852

Муж: Безносов Ефим Андреев

Рождение ребёнка
17.02.1852

Сын: Безносов Федор Ефимов

Отец ребёнка: Безносов Ефим Андреев

Гольянский, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close