Иутина (Безносова) Домна Иванова
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
20.01.1852
Рождение ребёнка
17.02.1852
Отец ребёнка: Безносов Ефим Андреев
Гольянский, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно