(Тюрина) Степанида Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тюрина) Степанида Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Тюрин Яков

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно