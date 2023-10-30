Мандрыка (Сарендинани) Елисавета Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мандрыка (Сарендинани) Елисавета Константиновна

Место рождения

Киев, Киевский уезд

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Киев, Киевский уезд
Дочь капитана 1-го ранга.
Бракосочетание
Около 1847

Муж: Мандрыка Григорий Григорьевич

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
17.09.1848

Дочь: Мандрыка София Григорьевна

Отец ребёнка: Мандрыка Григорий Григорьевич

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
15.02.1851

Сын: Мандрыка Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Мандрыка Григорий Григорьевич

Киев, Киевский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Киев, Киевский уезд
Смерть
Неизвестно
Киев, Киевский уезд
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