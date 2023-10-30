Мандрыка (Сарендинани) Елисавета Константиновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь капитана 1-го ранга.
Бракосочетание
Около 1847
Рождение ребёнка
17.09.1848
Дочь: Мандрыка София Григорьевна
Отец ребёнка: Мандрыка Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
15.02.1851
Сын: Мандрыка Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Мандрыка Григорий Григорьевич
Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно