Морозов Иван Семенович
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смерти02.06.1909
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Морозов - Лачугин Семен Прокофьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
14.?.1868
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1870
Мать ребёнка: Морозова Мария Александровна
Рождение ребёнка
1873
Сын: Морозов - Прокофьев Василий Иванович
Мать ребёнка: Морозова Мария Александровна
Смерть
02.06.1909