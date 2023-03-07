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Морозов Иван Семенович

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Место рождения

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1848

Дата смерти

02.06.1909

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Морозов - Лачугин Семен Прокофьевич

Мать: не указана

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
14.?.1868

Жена: Морозова Мария Александровна

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Морозов Матвей Иванович

Мать ребёнка: Морозова Мария Александровна

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1873

Сын: Морозов - Прокофьев Василий Иванович

Мать ребёнка: Морозова Мария Александровна

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
02.06.1909
Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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