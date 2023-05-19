Бойко (Калина) Марфа Леонтьевна
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Калина Леонтий Павлович
Мать: Калина Мелания Ивановна
Бракосочетание
24.01.1893
Рождение ребёнка
24.01.1894
Дочь: Анастасия Афанасьевна
Отец ребёнка: Бойко Афанасий Николаевич
Рождение ребёнка
25.11.1895
Дочь: Анна Афанасьевна
Отец ребёнка: Бойко Афанасий Николаевич
Рождение ребёнка
17.06.1897
Отец ребёнка: Бойко Афанасий Николаевич
Бракосочетание
11.05.1907
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно