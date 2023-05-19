Бойко (Калина) Марфа Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бойко (Калина) Марфа Леонтьевна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Калина Леонтий Павлович

Мать: Калина Мелания Ивановна

Бракосочетание
24.01.1893

Муж: Бойко Афанасий Николаевич

Рождение ребёнка
24.01.1894

Дочь: Анастасия Афанасьевна

Отец ребёнка: Бойко Афанасий Николаевич

Рождение ребёнка
25.11.1895

Дочь: Анна Афанасьевна

Отец ребёнка: Бойко Афанасий Николаевич

Рождение ребёнка
17.06.1897

Сын: Бойко Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Бойко Афанасий Николаевич

Бракосочетание
11.05.1907

Муж: Гавязов Максим Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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